Adana'da 110 bin uyuşturucu hapı otomobilinde taşıyan sürücü tutuklandı

Adana'da 110 bin uyuşturucu hapı otomobilinde taşıyan sürücü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da narkotik ekiplerince durdurulan otomobilde vites kutusu, torpido bölümü ve bagajdaki yedek lastiğe gizlenmiş 110 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Adana'da 110 bin uyuşturucu hap ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşındığı belirlenen bir otomobili takibe alarak merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda durdurdu.
Narkotik dedektör köpeğinin tepki verdiği araçta inceleme yapan ekipler, vites kutusu, torpido bölümü ve bagajdaki yedek lastiğe gizlenmiş poşetlerde 110 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü T.T. (29), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Ekiplerin takibe aldıkları otomobili durdurup narkotik dedektör köpeğiyle arama yapması ve araca gizlenen uyuşturucunun bulunması polis kamerasınca görüntülendi.