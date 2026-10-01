Adana'da 100 kilogram esrarla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

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Adana'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 100 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uyuşturucu kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi.

100 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA