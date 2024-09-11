Üye Girişi
Haberler

Adana'da 10 yıl önce cinayete karıştığı gerekçesiyle hüküm giyen kişi cezaevine gönderildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 10 yıl önce İbrahim Abut'un öldürülmesine karıştığı gerekçesiyle 18 yıl hapis cezası alan Ahmet Esen, polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Adana'da 10 yıl önce cinayete karıştığı gerekçesiyle 18 yıl hüküm giyen kişi cezaevine gönderildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yeşiloba Mahallesi Fatma Esma Nayman Caddesi'nde durumundan şüphelendiği Ahmet Esen'i durdurarak Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı.

Polis ekipleri, Esen'in 26 Ocak 2014'te Mestanzade Mahallesi'nde İbrahim Abut'un tabancayla öldürülmesi olayına karıştığı gerekçesiyle 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirledi.

Esen, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Merkez Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'nde 26 Ocak 2014'te İbrahim Abut, sokakta tartıştığı kişiler tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Abut, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Ahmet Esen 3-sayfa Güncel Polis adana Suç

Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve baba hakkında ilk sözler

Cenazeyi alan abiden, gözaltındaki anne ve baba hakkında ilk sözler

 İtirafçı mahkemede ifade değiştirdi: Narin'in cesedini tek başıma çuvala yerleştirdim

Narin cinayetinin itirafçısı mahkemede ifade değiştirdi

 Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme

Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme
AK Partili Ensarioğlu'ndan yeni açıklama: Amca görmemesi gereken bir şeyi gördüğü için Narin'i öldürmüş olabilir

AK Partili vekil bildiklerini değil herkesin dillendirdiği senaryoyu tekrarladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
AÇIKÖĞRETİM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ: Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF harç ücretleri 2024 ne zaman yatırılacak? EN HAMARAT BENİM CANLI İZLE 11 EYLÜL | En Hamarat Benim saat kaçta başlıyor? En Hamarat Benim son bölümde neler oldu? ŞOK AKTÜEL 11- 17 EYLÜL KATALOĞU || ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi! Müge Anlı, Abdülhalim Eliş olayı nedir? Leyla Eliş kayboldu mu, nerede? FATİH ÜREK İLE GELİN GÖRÜMCE CANLI İZLE (11 EYLÜL) Fatih Ürek Gelin Görümce dün hangi gelin kazandı? Müge Anlı, Çiğdem Koçyiğit'e ne oldu, olayı nedir? 11 Eylül Müge Anlı'da neler oldu? 2024 MARKET AÇILIŞ SAATLERİ: Marketler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık? 11 Eylül marketler saat kaçta kapanıyor? Bursa'nın kurtuluşu ne zaman? 11 Eylül Bursa'nın Kurtuluşu mu? Bursa'nın Kurtuluşu'nun kaçıncı yılı? Bursa'nın Kurtuluşu etkinlikleri! Gelin Evi canlı yayın izle 11 Eylül! Gelin Evi saat kaçta başlıyor? Gelin Evi'nde son bölüm ne oldu? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu? Narin'in ailesinin HÜDA-PAR ile bir ilişkisi var mı?
title