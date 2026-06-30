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Adana'da eylem ve etkinlikler 10 Temmuz'a kadar yasaklandı

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Adana Valiliği, NATO Zirvesi tedbirleri kapsamında kent genelinde toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve benzeri tüm etkinlikleri 1-10 Temmuz tarihleri arasında yasakladı.

Adana Valiliği, kent genelinde toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve benzeri eylem ile etkinliklerin 10 Temmuz'a kadar yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi veya dolaylı olarak aynı amaçla gerçekleştirilebilecek eylem ve etkinliklere karşı tedbir alındığı belirtildi.

Bu kapsamda il genelinde park ve bahçeler, genel yollar, kamu binalarıyla sivil toplum kuruluşlarının önleri, açık ve kapalı alanlarda yapılacak toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant ve çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma ve yazılama gibi tüm faaliyetlerin yasaklandığı kaydedildi.

Yasağın, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A ve 11/C maddeleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'nci maddesi kapsamında alındığı aktarıldı.

Kararın, 1 Temmuz saat 08.00'den 10 Temmuz saat 23.59'a kadar geçerli olacağı aktarıldı.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı
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