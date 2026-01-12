Adana'da Çalışan Gazeteciler Günü etkinliği düzenlendi

Adana'da Seyhan Belediyesince 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan, 100. Yıl Çırçır Sanat Merkezi'nde organize edilen programda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Akkan, "Biz çok iyi biliyoruz ki gazeteciliğin günü, saati, tatili, bayramı yoktur. Haber nerede siz oradasınız." dedi.

Çukurova Gazeteciler Cemiyet Başkanı Cafer Esendemir de etkinlikten dolayı belediyeye teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Akkan, Esendemir ve basın mensupları pasta kesti, hatıra fotoğrafı çektirdi.