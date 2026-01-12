Haberler

Adana'da Çalışan Gazeteciler Günü etkinliği düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da Seyhan Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan, gazetecilerin önemine vurgu yaparak kutlama yaptı. Etkinlikte pasta kesildi ve hatıra fotoğrafları çekildi.

Adana'da Seyhan Belediyesince 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan, 100. Yıl Çırçır Sanat Merkezi'nde organize edilen programda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Akkan, "Biz çok iyi biliyoruz ki gazeteciliğin günü, saati, tatili, bayramı yoktur. Haber nerede siz oradasınız." dedi.

Çukurova Gazeteciler Cemiyet Başkanı Cafer Esendemir de etkinlikten dolayı belediyeye teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Akkan, Esendemir ve basın mensupları pasta kesti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Ahmet Kaan Temel - Güncel
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu'dan bakanlarına ses getirecek İran talimatı

Netanyahu'dan İran talimatı! Bakanlarını açık açık uyardı
Tarihi çöküş! Bugün yaşanan gelişme komşudaki ateşi körükleyecek

Tarihi çöküş! Bugün yaşanan gelişme komşudaki ateşi körükleyecek
Aldatıldığını iddia eden koca, imalı paylaşım yapıp kurşun yağdırdı

Aldatıldığını iddia eden koca, imalı paylaşım yapıp kurşun yağdırdı
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Netanyahu'dan bakanlarına ses getirecek İran talimatı

Netanyahu'dan İran talimatı! Bakanlarını açık açık uyardı
Galatasaray'da Can Armando Güner krizi! Genç futbolcu Almanya'ya dönüyor

Galatasaray'da büyük kriz! Transfer edilen futbolcu geri gidiyor
Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu

Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu