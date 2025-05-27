Adana'da 1,5 Milyon Lira Değerindeki Altın Hırsızlığına Tutuklama

Adana'da 1,5 Milyon Lira Değerindeki Altın Hırsızlığına Tutuklama
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir evden 1,5 milyon lira değerinde altın çalan şüpheli tutuklandı. Hırsızlık olayı sonrası yapılan çalışmalarla şüphelilerin kimlikleri tespit edildi ve Kibariye S. yakalandı, diğer şüpheli için çalışmalar sürüyor.

Adana'da iki evden yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde altın çalan şüpheli tutuklandı.

Merkez Sarıçam ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde G.N.A'ya ait evden, 2 Nisan'da 13 cumhuriyet, 2 yarım, 1 çeyrek altın ile 2 altın yüzük ve 1 kolye çalındı.

Bu olaydan yaklaşık 1 ay sonra merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde C.P'ye ait evden, 240 gram altın çalındığı belirlendi.

İhbarlar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, iki evden yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde altın çalan 2 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Şüphelilerden Kibariye S, ikametine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheli D.K'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan zanlıların, mağdurlardan G.N.A'nın ikametinin bulunduğu binaya girmesi ve bir süre sonra buradan ayrılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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