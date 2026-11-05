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Adana Ceyhan'da tabancayla yaralanan 12 yaşındaki çocuk 3 gün sonra öldü

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Adana Ceyhan'da tabancayla yaralanan 12 yaşındaki çocuk 3 gün sonra öldü
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde evde tabancayla yüzünden yaralanan 12 yaşındaki çocuk, hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Tabancanın yere düşerek ateş aldığını öne süren dayı ve yengesi tutuklandı, ruhsatsız tabancaya el konuldu.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde evde tabancayla yüzünden vurulan Melek Göçer (12), kaldırıldığı hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Tabancanın yere düşüp ateş aldığını öne süren Melek'in dayısı Hüseyin Can Boçkır ile yengesi Gülizar Boçkır, tutuklandı.

Olay, 2 Kasım'da, Fatih Sultan Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. Melek Göçer, evde tabancadan çıkan mermi ile yüzünden yaralandı. Yakınları tarafından araçla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Melek Göçer, buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ruhsatsız olduğu belirlenen tabancaya el koyan polis, olay sırasında evde bulunan dayısı Hüseyin Can Boçkır ve eşi Gülizar Boçkır'ı gözaltına alındı.

TABANCANIN YERE DÜŞTÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜLER

Hüseyin Can ve Gülizar Boçkır çifti emniyetteki sorgularında tabancanın yere düşerek ateş aldığını iddia etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Can Boçkır ve eşi Gülizar Boçkır tutuklandı.

Melek Göçer, tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde 3 gün süren tedavisinin ardından bu sabah yaşamını yitirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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