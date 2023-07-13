Adana Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Adana Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısının dördüncü oturumu Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, bir önceki oturumun tutanakları kabul edildi ve gündemdeki ilgili tekliflerin komisyonlara sevki oylandı. Meclisin sonraki toplantısı 8 Ağustos'ta yapılacak.