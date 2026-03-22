Adana-Aladağ kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Adana-Aladağ kara yolu, sağanak yağışlar sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ekipler, yolda temizlik çalışması başlattı.
Aladağ ilçesinde etkisini sürdüren sağanak nedeniyle kara yolunun Eğner Mahallesi mevkisinde heyelan meydana geldi.
Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisinin sürüklendiği yol, çift yönlü ulaşıma kapandı.
Karayolları ve belediye ekipleri, yolda temizlik çalışması başlattı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın