Güvenlik görevlisi adliyede ölü bulundu

Antalya Adalet Sarayı'nda güvenlik görevlisi Türker Çetinkaya, tuvalette ölü bulundu. Olay yerinde intihar ihtimali üzerinde duruluyor.

ANTALYA Adalet Sarayı'nda güvenlik görevlisi olan Türker Çetinkaya (45), adliye binası tuvaletinde ölü bulundu.

Olay, saat 11.30 sıralarında Antalya Adalet Sarayı'nda meydana geldi. Adliyede güvenlik görevlisi olarak çalışan Türker Çetinkaya, bodrum kattaki personel tuvaletinde yanındaki silahla birlikte ölü bulundu. İhbarla olay yerine adliye polisi, güvenlik görevlileri ve Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci geldi. Olay yeri inceleme ekipleri, çalışma yaptı. Sabah saatlerinden itibaren sık sık tuvalete gittiği belirlenen Çetinkaya'nın evli ve 10 yaşında bir çocuğu bulunduğu belirtildi. Cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Türker Çetinkaya'nın, intihar ettiği üzerinde duruluyor. (DHA

Haber- kamera: İrem BAŞDAŞ/ANTALYA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
