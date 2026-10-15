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Adalet Peşinde Aileleri Platformu, T24 ve Halk TV'ye yönelik kararlara tepki gösterdi

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Adalet Peşinde Aileleri Platformu, T24 ve Halk TV'ye yönelik kararlara tepki gösterdi
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Adalet Peşinde Aileleri Platformu, T24'ün kapatılması ve Halk TV'ye kayyum atanmasına tepki gösterdi. Depremlerde yakınlarını kaybeden ailelerin oluşturduğu platform, açıklamasında basın emekçilerinin yanında olduklarını ve özgür basının susturulamayacağını belirtti.

(ANKARA) - 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden ailelerin oluşturduğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu, T24 ve Halk TV'ye yönelik kararlara tepki göstererek "Adalet mücadelemizin sesi olan basın emekçilerinin yanındayız" açıklamasını yaptı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde sevdiklerini kaybeden ailelerin bir araya gelerek adalet arayışında buluştuğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu, T24'ün kapatılması ve Halk TV'ye kayyum atanmasına tepki gösterdi.

Platformun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenler olarak T24 ve Halk TV'nin kapatılmasını kabul etmiyoruz. Adalet mücadelemizin sesi olan basın emekçilerinin yanındayız. Özgür basın susturulamaz" denildi.

Kaynak: ANKA
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