Adalet Divanı, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara tazminat ödemesine hükmettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Uluslararası Adalet Divanı, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırım yaptığı ve uğradıkları zararları tazmin etmesi gerektiğine hükmetti. Karar, Arakanlı Müslümanların zararlarının Myanmar tarafından tazmin edilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.
Uluslararası Adalet Divanı, Myanmar'ın soykırım yaptığı Arakanlı Müslümanların uğradığı zararları tazmin etmesi gerektiğine hükmetti
Kaynak: AA