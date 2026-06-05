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Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı 7-22 Haziran'da

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Adalet Bakanı Akın Gürlek: - "İlan detaylarımız 6 Haziran'da Resmi Gazete'de ve Bakanlığımızın web sitesinde yayımlanacak. Adaylarımız başvurularını 7-22 Haziran tarihleri arasında e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecekler"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, alımı yapılacak 15 bin sözleşmeli personele ilişkin, "İlan detaylarımız 6 Haziran'da Resmi Gazete'de ve Bakanlığımızın web sitesinde yayımlanacak. Adaylarımız başvurularını 7-22 Haziran tarihleri arasında e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecekler." açıklamasını yaptı.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği üzere adalet teşkilatını daha da güçlendirerek aileye 15 bin yeni çalışma arkadaşı katacaklarını belirtti.

Merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilecek yeni personel ile adalet hizmetlerinin hız ve etkinliğini daha da artıracaklarını vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Sözleşmeli personellerimizin 8 bini adliyelerimizde, 6 bin 100'ü Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde ve 900'ü icra katibi olarak icra dairelerimizde istihdam edilecek. İlan detaylarımız 6 Haziran'da Resmi Gazete'de ve Bakanlığımızın web sitesinde yayımlanacak. Adaylarımız başvurularını 7-22 Haziran tarihleri arasında e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecekler. Tensipleriyle bizlere bu imkanı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza adalet teşkilatımız adına şükranlarımı arz ediyor, adalet ailemize katılacak tüm gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Ülkemize ve teşkilatımıza hayırlı olsun."

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir
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