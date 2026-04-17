Adalet Bakanlığı görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınav sonuçları açıklandı

Adalet Bakanlığı personelinin katıldığı, görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınav sonuçları açıklandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği kapsamında yürütülen sınav süreçlerinin tamamlandığını belirtti.

30 Kasım 2025'te 8 ilde gerçekleştirilen yazılı sınavların ardından sözlü sınavların 2-27 Şubat'ta yapıldığını anımsatan Gürlek, "Görevde yükselmede 1187 aday, ünvan değişikliğinde 266 aday olmak üzere 1453 aday başarılı olmuştur. Detaylı sonuçlar Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanmıştır. Sınavlarda başarılı olan tüm personelimizi tebrik ediyor, yeni görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.