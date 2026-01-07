Haberler

Emekliliği reddedilince kurum avukatını öldürdü

Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nde gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybeden avukat Zekeriya Polat için başsağlığı dileyen Adalet Bakanı Tunç, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaya ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kurum avukatı Zekeriya Polat'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Hepimizi derinden üzen elim olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında saldırgan gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
