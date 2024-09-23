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Adalet Bakanı Tunç'tan Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz için Başsağlığı Mesajı

Adalet Bakanı Tunç'tan Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz için Başsağlığı Mesajı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Ümraniye'de bir firari zanlının yakalanması çalışmaları sırasında şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı. Tunç, saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Ümraniye'de bir firari zanlının yakalanması çalışmaları sırasında şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı. Tunç, "Yaşanan acı olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

Bakan Tunç, resmi "X" hesabından polis memuru Şeyda Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı. Tunç'un paylaşımı şöyle:

"İstanbul'da görevi esnasında çıkan çatışmada şehit olan polis memurumuz Şeyda Yılmaz'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı, yaralanan polis memurumuz Kürşat Hakkı Sarıtepe'ye acil şifalar diliyorum. Şehidimizin ruhu şad, makamı ali olsun. Yaşanan acı olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel

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