Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Bosna Hersek'te Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Başkanı ile Görüştü
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Başkanı Halil Lagumdzija ile bir araya geldi. Tunç, görüşmenin ardından Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Büyükelçi Sadık Babür Girgin'den çalışmaları hakkında bilgi aldı ve anı defterini imzaladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanı Halil Lagumdzija ile bir araya geldi.
Bakan Tunç, resmi ziyaret kapsamında geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki HSYK binasında Lagumdzija ile görüştü.
Tunç, buradan sonra Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Büyükelçi Sadık Babür Girgin'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Yılmaz Tunç ayrıca Büyükelçilikteki anı defterini imzaladı.