Üye Girişi
Haberler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Bosna Hersek'te Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Başkanı ile Görüştü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Başkanı Halil Lagumdzija ile bir araya geldi. Tunç, görüşmenin ardından Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Büyükelçi Sadık Babür Girgin'den çalışmaları hakkında bilgi aldı ve anı defterini imzaladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanı Halil Lagumdzija ile bir araya geldi.

Bakan Tunç, resmi ziyaret kapsamında geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki HSYK binasında Lagumdzija ile görüştü.

Tunç, buradan sonra Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Büyükelçi Sadık Babür Girgin'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yılmaz Tunç ayrıca Büyükelçilikteki anı defterini imzaladı.

Kaynak: AA / Güncel

Yılmaz Tunç Saraybosna Türkiye Diplomasi Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Tokat'ta deprem mi oldu? SON DAKİKA! 18 Nisan bugün Tokat'ta deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 18-19 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İnci Taneleri 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 18 Nisan İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 18-19 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! Aldatmak 66. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 18 Nisan Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kül Masalı 9. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 18 Nisan Kül Masalı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 18-19 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! Hudutsuz Sevda CANLI izle! Hudutsuz Sevda 28. Bölüm FOX TV CANLI izle! 19 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 19 Nisan Cuma burç yorumları nedir? Sakla Beni CANLI İzle! Star TV Sakla Beni 24. Bölüm HD CANLI izleme linki! İnci Taneleri CANLI izle! 18 Nisan İnci Taneleri 11. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! Aldatmak canlı izle! 18 Nisan ATV Aldatmak 65. bölüm canlı izle! Aldatmak son bölümde neler oldu? ATV canlı izle! CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Nisan günün maçları nereden izlenir? SURVIVOR NEDEN YOK? Bu akşam Survivor yok mu? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir? TFF Başkan adayı İbrahim Hacıosmanoğlu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title