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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek Adalet Bakanı Davor Bunoza ile görüştü

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek Adalet Bakanı Davor Bunoza ile resmi ziyaret kapsamında bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki adli işbirliği konuları ele alındı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek Adalet Bakanı Davor Bunoza ile bir araya geldi.

Tunç, mevkidaşı Bunoza ile resmi ziyaret için geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Parlamento binasında görüştü.

Bakan Tunç'a burada beraberindeki heyet ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin eşlik etti.

Görüşmede, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki adli işbirliği konularının geliştirilmesi ele alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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