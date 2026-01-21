Haberler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bayrağımıza yönelik saldırıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek, "Bayrağımıza provokatif saldırı ile ilgili 14 kişi gözaltına alındı" dedi.

  • Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis barikatlarını aşan bir grup tarafından sınır hattındaki Türk bayrağı indirildi.
  • Bayrak indirme olayına ilişkin 14 kişi gözaltına alındı.
  • Olayla ilgili 390 kişi hakkında işlem yapıldı, 35 kişi hakkında tutuklama kararı verildi, 50 kişi hakkında yakalama kararı alındı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis barikatlarını aşan bir grubun sınır hattında bulunan Türk bayrağını indirmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaşanan provokasyona ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 14 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dünkü olaylarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız başta olmak üzere Mardin gerekli adli soruşturmaları başlattılar 390 kişi hakkını işlem yapıldı 35 hakkına tutuklama kararı verildi 50 kişi hakkında yakalamaya yönelik kararlar alındı. Burada Suriye hükümeti ile hükümet güçleri ile SDK YPG terör örgütü mensupları arasındaki çatışmaların bahane ederek ülkemizin değişik yerlerinden gösterilen provokasyonlarla ilgili gerekli adli duruşmalar yapılıyor yapılmaya devam ediyor. Özellikle bayrak indirimi olayına ilgili olarak 14 kişi gözaltına alınmış durumda, gözaltı süreçleri de devam ediyor."

CEVDAT YILMAZ: BU YAPILAN CEZASIZ KALMAYACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise "Bayrağa yapılan saldırı 86 milyona yapılan saldırıdır. Gerekli adli ve idari soruşturma başlatıldı, bu hiçbir şekilde cezasız kalmayacak" ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ: BAYRAKLA İLGİLİ HERHANGİ BİR SORUNUMUZ YOK

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise şu açıklamayı yaptı: "Nusaybin-Kamışlı sınırında yaşanan bayrak indirme olayı bizleri derinden üzmüştür. Partimizin bayrakla ilgili herhangi bir sorunu yoktur. Toplumun ortak değeri olan bayrağa saygısızlığı kabul etmiyoruz. Haklı bir protesto yürüyüşünü provoke eden bu tür davranışları kesinlikle tasvip etmiyoruz."

500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıVEFA:

Bunlar Iran'dakilere Şuriye'dekilere bakıp hiç ibret de mi almazlar, bu bayrak olmasaydı halimiz nice olurdu diye! Yazık!

Yorum Beğen88
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSaid Paşa:

O bayrak bütün sorunların ana kaynağıdır

yanıt3
yanıt105
Haber YorumlarıCHPsavar:

vefa gavuru başına bir şey mi düştü. ilk defa mantıklı bir şey yazmışsın. yoksa ismin bizim vefa gavuru ile benzer mi. yani bizim gavur vefa sen değil misin

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumları6b8zbzv6pb:

Bayrağımıza yapılan saldırı provokatif saldırı değil terör eylemidir

Yorum Beğen79
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYakup Başaran:

14 kişi ne ya .Yüzlerce kişi ıslık çalıp tebrik ediyor adamı.Dur diyecek bir tane bile insan evladı çıkmadı..Vali emniyet müdürü görevden alınmalı

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBizim:

Biz bayrağımızı ordan daha yükseklere takalım direğini onlara dikelim belli lazım bir yerlerine

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

