Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis barikatlarını aşan bir grubun sınır hattında bulunan Türk bayrağını indirmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaşanan provokasyona ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 14 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dünkü olaylarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız başta olmak üzere Mardin gerekli adli soruşturmaları başlattılar 390 kişi hakkını işlem yapıldı 35 hakkına tutuklama kararı verildi 50 kişi hakkında yakalamaya yönelik kararlar alındı. Burada Suriye hükümeti ile hükümet güçleri ile SDK YPG terör örgütü mensupları arasındaki çatışmaların bahane ederek ülkemizin değişik yerlerinden gösterilen provokasyonlarla ilgili gerekli adli duruşmalar yapılıyor yapılmaya devam ediyor. Özellikle bayrak indirimi olayına ilgili olarak 14 kişi gözaltına alınmış durumda, gözaltı süreçleri de devam ediyor."

CEVDAT YILMAZ: BU YAPILAN CEZASIZ KALMAYACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise "Bayrağa yapılan saldırı 86 milyona yapılan saldırıdır. Gerekli adli ve idari soruşturma başlatıldı, bu hiçbir şekilde cezasız kalmayacak" ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ: BAYRAKLA İLGİLİ HERHANGİ BİR SORUNUMUZ YOK

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise şu açıklamayı yaptı: "Nusaybin-Kamışlı sınırında yaşanan bayrak indirme olayı bizleri derinden üzmüştür. Partimizin bayrakla ilgili herhangi bir sorunu yoktur. Toplumun ortak değeri olan bayrağa saygısızlığı kabul etmiyoruz. Haklı bir protesto yürüyüşünü provoke eden bu tür davranışları kesinlikle tasvip etmiyoruz."