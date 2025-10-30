Haberler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Barolar Birliği Başkanı ile Görüştü

Güncelleme:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile Bakanlıkta bir araya gelerek avukatların hak arama süreçlerine yönelik yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldi.

Tunç, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet sistemimizin temel unsuru ve milletimizin hak arama yollarının ana teminatı olan avukatlarımız için yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

