Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Barolar Birliği Başkanı ile Görüştü

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldi.

Tunç, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet sistemimizin temel unsuru ve milletimizin hak arama yollarının ana teminatı olan avukatlarımız için yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.