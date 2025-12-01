Haberler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ile Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ve Üye Yılmaz Akçil ile bakanlıkta bir görüşme gerçekleştirdi. Tunç, ziyaretleri için teşekkür etti.

Tunç, Özkaya ve Akçil'e yönelik "Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

500
