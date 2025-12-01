Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya ile bir araya geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ve Anayasa Mahkemesi Üyesi Yılmaz Akçil'le bakanlıkta bir araya geldiğini duyurdu.

Tunç, Özkaya ve Akçil'e yönelik "Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.