Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adli Tıp Kurumu Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile Görüştü

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adli Tıp Kurumu Başkanı Dr. Hızır Aslıyüksek ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek ile bir araya geldiğini bildirdi. Tunç, "Gerçeği tüm yönleriyle ortaya çıkararak adaletin tecellisinde etkin rol oynayan Adli Tıp Kurumunun çalışma ve faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Adli Tıp Kurumunun teşkilat yapısını daha güçlü hale getirmek, teknolojik imkanlarını daha da artırmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Tunç, bir başka paylaşımında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'le Adalet Bakanlığı'nda bir araya geldiğini bildirdi.