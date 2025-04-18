Adalet Bakanı Tunç, UNICEF Temsilcileri ile Çocuklara Yönelik Şiddete Karşı İşbirliği Görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Çocuklara Karşı Şiddet Özel Temsilcisi Najat Maalla M'jid ve UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ile bir araya geldi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlıkta M'jid ve Marchi ile beraberlerindeki heyetle yaptığı görüşmede, çocuklara yönelik her türlü şiddetin önlenmesinde ve koruyucu tedbirlerin alınmasında, uluslararası işbirliklerin güçlendirilmesine vurgu yapıldığını belirtti.

Bakan Tunç, görüşmede dili, dini, ırkı ne olursa olsun tüm çocukların daha adil bir dünyada, daha huzurlu bir geleceğe kavuşturulması hedefiyle yürütülen ortak çalışmaları değerlendirdiklerini ifade etti.