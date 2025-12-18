Haberler

Adalet Bakanı Tunç, TBB Başkanı Sağkan ile Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile avukatların mesleki faaliyetleri üzerine bir görüşme yaptı. Tunç, avukatlık mesleğini güçlendirme çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta kabul etti. Görüşmede, avukatların mesleki faaliyetlerine ilişkin konular ele alındı.

Bakan Tunç, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyetle Bakanlığımızda bir araya geldik. Adalet sistemimizin temel unsuru olan avukatlarımızın mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak ve avukatlık mesleğini daha da güçlendirmek adına yürüttüğümüz çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Habertürk çalışanı bir bir anlattı: Çürümüş sisteme itiraz edenler zorunlu izne gönderildi

Kanaldaki rezilliklere ses çıkaranları, böyle susturmuşlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na galibiyetle başladı

315 günlük hasret bitti! Nefes kesen maçta kazanan Galatasaray
Bahçeli: İmralı'nın cezaevinden çıkma ve özgürlük talebi yok

Öcalan serbest kalır mı? Bahçeli'den sürece dair yeni çıkış
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı

Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na galibiyetle başladı

315 günlük hasret bitti! Nefes kesen maçta kazanan Galatasaray
Büyük şanssızlık! Samsunspor, Mainz 05 karşısında inanılmaz bir golden oldu

Türkiye'nin konuştuğu o an! Gole giden top bakın ne oldu
Özel'e Avrupa'da soğuk duş! Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı

Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı
Ortalığı karıştıracak iddia: Marketler 50 kuruşluk poşetin 2,5 lira olmasını istiyor

Marketlerden poşet fiyatlarına fahiş zam talebi! Rakam bile verdiler
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı

Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı
Asgari Ücret Komisyonu 2. kez toplandı! Bakan Işıkhan: Ortada bir rakam yok

Asgari ücret maratonu! Toplantı sırasında bakandan yeni açıklama geldi
NATO Genel Sekreteri Rutte: 3 ülke Ukrayna'yı NATO'da istemiyor

NATO Genel Sekreteri tek tek saydı! 3 ülke Ukrayna'yı istemiyor
Epstein skandalında Bill Gates'in de fotoğrafları ortaya çıktı

Epstein skandalında yeni fotoğraflar ortaya çıktı
title