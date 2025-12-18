Adalet Bakanı Tunç, TBB Başkanı Sağkan ile Görüştü

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta kabul etti. Görüşmede, avukatların mesleki faaliyetlerine ilişkin konular ele alındı.

Bakan Tunç, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyetle Bakanlığımızda bir araya geldik. Adalet sistemimizin temel unsuru olan avukatlarımızın mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak ve avukatlık mesleğini daha da güçlendirmek adına yürüttüğümüz çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.