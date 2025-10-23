Haberler

Adalet Bakanı Tunç, Türkiye Adalet Akademisi'nde hakim-savcı yardımcılarıyla bir araya geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hakim-savcı yardımcılığı sistemine geçmemizin sebebi kaliteyi daha da artırmak ve bu hedefi gerçekleştirmek.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tunç, Türkiye Adalet Akademisi'nde, eğitimleri devam eden 2. dönem hakim-savcı yardımcılarıyla "Gelenekten Geleceğe Adalet Eğitimi" programında bir araya geldi.

Türkiye Yüzyılı'nın inşa sürecinde genç hukukçulara büyük görev düştüğünü belirten Tunç, hakim-savcı yardımcılarının akademide ve adliyelerde edinecekleri tecrübelerle birlikte kürsüye daha güçlü şekilde çıkacaklarını kaydetti.

Tunç, adaletin toplumsal barış ve huzurun teminatı olduğuna, devletin görevinin öncelikle adaleti tesis etmek olduğuna işaret ederek, "Sizlere güveniyoruz. Sizler yargıda kaliteyi daha da artıracaksınız. Adayların kurası kasım ayı gibi çekilecek. Artık bundan sonra Akademi'de hep hakim-savcı yardımcılarımız olacak. Sizler de inşallah bu süreyi tamamladıktan sonra ülkemizin, milletimizin hizmetinde en güzel çalışmaları yapacaksınız." değerlendirmesini yaptı.

11. Yargı Paketi üzerinde çalışmalar devam ediyor

Adalet Bakanı Tunç, adaletin tecellisi için mevzuatın ihtiyaçlara cevap verir nitelikte ve güncel olması gerektiğini, yargı reformu strateji belgeleriyle mevzuatın yenilendiğini bildirdi.

Temel kanunların son 23 yılda değiştiğine işaret eden Tunç, şunları kaydetti:

"Fiziki imkanlar konusunda da çok önemli mesafeler katettik. 78 adliye sarayından bugün 387 civarında yeni müstakil adliye binamız var. 68 tane de yatırım programında olan var. Her hafta bir açılış, bir temel atma törenine giderek adliyelerimizin daha kaliteli mekanlara kavuşması için çaba sarf ediyoruz. Teknolojinin imkanlarını artırıyoruz. UYAP sistemimizi geliştiriyoruz."

Tunç, yargıda fiziki imkanları geliştirmeye devam edeceklerini aktararak, "Tabii en önemlisi insan unsuru. Yani yargıda asıl karar verecek olan kürsüdeki hakimlerimiz, iddia makamı savcılarımız ve savunmayı temsil eden avukatlarımız. Hakim-savcı yardımcılığı sistemine geçmemizin sebebi kaliteyi daha da artırmak ve bu hedefi gerçekleştirmek." görüşünü paylaştı.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, hakim-savcı yardımcılığı gibi uygulamaların temel amacının adalet hizmetlerindeki insan kalitesini daha da yükseltmek olduğunu vurgulayan Tunç, bir yandan da hukuk eğitiminin kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yargı hizmetlerinin gecikmeksizin, öngörülebilir ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesine yönelik önemli amaçlar ve hedefler olduğunu, 11. Yargı Paketi üzerinde çalışmaların da devam ettiğini bildirdi.

