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CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sosyal medyadaki ifadeleri nedeniyle CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, Özkan'ın hakaret ve iftira içeren paylaşımlarıyla ilgili yapılacak.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sosyal medyadaki ifadeleri nedeniyle CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç X hesabından yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden ve iftira atan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Tuncay Özkan Yılmaz Tunç İzmir Güncel Haberler

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