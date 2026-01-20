Haberler

Bakan Tunç, Suriye'deki gelişmelerle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma başlatıldığını açıkladı

Güncelleme:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suriye'deki gelişmelere ilişkin sosyal medya üzerinden yapılan dezenformasyon faaliyetlerine resen soruşturmalar başlatıldığını açıkladı. Bakan Tunç, suç teşkil eden içerikler için erişim engeli de dahil olmak üzere yargısal ve teknik tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağını belirtti.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin, "Bu hassas süreçte, özellikle sosyal medya mecraları üzerinden yürütülen dezenformasyon faaliyetleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeyi amaçlayan provokatif paylaşımlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca resen soruşturmalar başlatılmıştır" dedi.

Bakan Tunç, sanal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Suriye'de yaşanan gelişmeleri, devletimizin ilgili tüm kurumlarıyla birlikte yakından ve titizlikle takip ediyoruz. Bu hassas süreçte, özellikle sosyal medya mecraları üzerinden yürütülen dezenformasyon faaliyetleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeyi amaçlayan provokatif paylaşımlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca resen soruşturmalar başlatılmıştır. Suç teşkil eden içerikler bakımından, erişim engeli başta olmak üzere tüm yargısal ve teknik tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır. Sosyal medya mecralarında bilgi kirliliğine, dezenformasyona, toplumumuzun huzurunu bozacak ve kaosa sebep olacak girişimlere asla müsaade edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
