Adalet Bakanı Tunç'tan silahla yaralanan kadın hakime "geçmiş olsun" mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da bir savcının silahla yaraladığı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde görevli hakime geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi üyesi hakim Aslı Kahraman'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olayın hemen ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan, saldırıyı gerçekleştiren Anadolu Adliyesi'nde görevli savcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır."