Adalet Bakanı Tunç'tan Çekmeköy'de şehit olan polis için taziye mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Çekmeköy'de eve düzenlenen narkotik operasyonunda açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Emre Albayrak'a Allah'tan rahmet, ailesine ve millete başsağlığı diledi.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında açılan ateş sonucu şehit olan Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memurumuz Emre Albayrak'a Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Polislerimize ateş açan şüphelilerden biri etkisiz hale getirilmiş, iki şüpheli gözaltına alınmıştır. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."