Adalet Bakanı Tunç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı Açıklaması

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basının, haber alma hakkının güvencesi ve kamuoyunun vicdanı olduğunu belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Her türlü zorlu koşulda dahi gerçeğin peşinden giderek toplumumuzu bilgilendiren, ülkemizin ve milletimizin geleceği için yürüttüğümüz çalışmalara katkıda bulunan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum. Adaletten ve hakkaniyetten ayrılmadan mesleğini icra eden, insan hakları başta olmak üzere evrensel meslek ilkeleri çerçevesinde mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan basın mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Gazze'de ve mazlum coğrafyalarda yaşanan acıları tüm dünyaya duyurmak için canını feda eden, görevleri başında hayatını kaybeden tüm basın emekçilerini rahmetle anıyorum."