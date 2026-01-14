Haberler

Adalet Bakanı Tunç, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi el Sheikh'le bir araya geldi

Adalet Bakanı Tunç, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi el Sheikh'le bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Wael İbrahim Ali Badawi el Sheikh ile ilişkiler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Wael İbrahim Ali Badawi el Sheikh ile görüştü.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Mısır Büyükelçisi Wael İbrahim Ali Badawi el Sheikh'le Bakanlığımızda bir araya geldik. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Büyükelçi Wael İbrahim Ali Badawi el Sheikh'e nazik ziyareti için teşekkür ediyor, görevinde başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
Lindsay Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın

Trump'ın gözdesinden Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

Alarmları kurun! Bu akşam rakip olacaklar
Karaciğer nakli için hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'a meslektaş desteği

Hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ı yalnız bırakmadılar
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu

İfadesi ortaya çıktı! İşte Kaynarca'yı küplere bindiren fuhuş sorusu
Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı

Abraham'dan herkesi şaşkına döndürecek karar
Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

Alarmları kurun! Bu akşam rakip olacaklar
İbo yayında yapmadığını bırakmamıştı! Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü

Yolda kalan kadın için yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü