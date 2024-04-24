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Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'lilere yönelik soruşturmaya ilişkin, "Teröre destek açıklaması yaparsanız buna izin verilmez. Partiler teröre mesafe koymalı. DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir" ifadelerini kullandı.

DEM Partililer'in Diyarbakır Sur Belediyesi'nin başkan odasında Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarını işaret ederek hakaret ettikleri görüntülere ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Dem Parti'lilere soruşturmaya yönelik yaşanan gelişmeler, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a soruldu. Tunç, "Diyarbakır Sur'daki adli soruşturma devam ediyor. Ülkemizin milletimizin birlik beraberliği ile ilgili konularda sinir uçlarıyla oynarsanız adli ve idari soruşturmalarla karşı karşıya kalırsınız." ifadelerini kullandı.

"MİLLET DÜŞMANLARINA KAYNAK AKTARIRSANIZ..."

Bakan Tunç, "Yasal mevzuat çerçevesi içinde bir belediye terörü destekliyorsa geçmişte uygulamalı gördük. Hiç kimse durduk yere kayyum atanmasını parti kapatılmasını ister mi? Millet düşmanlarına kaynakları aktarırsanız anayasa ve kanunlar çerçevesi içinde o yetkiler kullanılır. Bu yetkileri kullanmak zorunda kalmamalı." sözleriyle yetkilerin kullanılabileceğinin mesajını verdi.

"MİLLET TERÖRE DESTEK OLUN DİYE OY VERMİYOR"

Yılmaz Tunç, "Millet size teröre destek olun diye oy vermiyor. Şiddete teşvik suç sayılır, fikir özgürlüğü kapsamında sayılmaz. DEM Parti aynı yolu izlerse aynı muameleyle karşılaşır. DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve DEM Parti için, "Teröre destek vermek, terörle müşterek hareket etmek şüphesiz ki bizim değerler silsilemize saldırıdır ve bununla ilgili olarak da Anayasanın çok açık hükümleri vardır. Türk'ü de Kürt'ü de Laz'ı da Çerkez'i de diğer gruplar da bu ülkenin hür ve eşit vatandaşlarıdır. Bunu değiştirmeye kimsenin gücü yetmez ve yetmeyecek. Birliğimize ve bütünlüğümüze böylesine kışkırtıcı eylemlerle el uzatmaya kalkanlara bundan önce hukuk zemininde hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz. Buna bir defa herkesin hazır olması gerekir." ifadelerini kullanmıştı.

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Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

Yılmaz Tunç DEM Parti Güncel Haberler

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Yorumlar (8)

Özkan Yavuz:

Teröre desteğe devam ederse ne demek Allah aşkına!!! Az destek çok destek diye bir şey mi var? Koca devleti oyuncak ettiniz.

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Martin Sikertel:

Kapansa ne olacak? Adını değiştirip değiştirip yeniden açıyorlar; defalarca yaşamadık sanki. Laf olsun...

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Ali Tokgöz:

Partiyi kapatmaktan ziyade.Teröre destek veren kim varsa vatandaşlıktan çıkarılmalı ve gereken cezada verilmeli.Avrupada Amerika'da herhangi bir terör örgütünü övücü sözler söyle bakalım ne oluyo.Bizim ülkenize bukadar özgürlük çok fazla.

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Selim Güler:

Aynen öyle Ali Bey görüslerine harfiyen katiliyorum .Avrupada veya Amerikada böyle Teröristleri destekle seni hemen vatandasliktan cikariyorlar .

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Çınar Saraç:

En büyük destek veren bunlar zaten ,

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Demir Acer:

Parti kapatmak ile problem çözülmüyor, bugün dem yarın kem bunlar bunun hesabını yapip elli tane parti ismini bir kenara not etmiştir, partiyi kapat ve partide kiler dahil onlarin yedi sülalesine siyasi yasak getirki bir sonuca ulaşınsın.

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Mustafa Koyukan:

parti kapatmak cözüm değil türbine oynamayalım.

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Baykal Palandoken:

Yeter artık. Partiye değil kişilere ceza verin. Yoksa sıkıntı bitmiyor...

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