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Adalet Bakanı Tunç, CHP İddialarını Yalanladı

Adalet Bakanı Tunç, CHP İddialarını Yalanladı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'nin otobüs şoförüne yönelik tutuklama talebinin asılsız olduğunu ve olayın güvenlik ihlali nedeniyle soruşturma açıldığını açıkladı. Tunç, bazı CHP'li siyasetçilerin dezenformasyon yaptığını vurguladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "CHP'nin otobüs şoförüne 23 Nisan'da milletvekillerini 1. Meclis'e götürdüğü için tutuklama talep edildiği" şeklindeki iddiaların büyük bir yalan olduğunu bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan "CHP'nin otobüs şoförüne 23 Nisan'da milletvekillerini 1. Meclis'e götürdüğü için tutuklama talep edildiği" şeklindeki iddiaları yalanladı.

Otobüs şoförü G.G'nin görevli polis memurlarının "dur" ihtarına uymaması ve otobüsü polisin üzerine sürmesi nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını anımsatan Tunç, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince G.G'ye "zincirleme şekilde görevli memura mukavemet" suçundan "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbirinin uygulandığını belirtti.

Kimsenin bir polis memurunun üzerine araç sürme, "dur" ihtarına uymama, kamu düzenini tehlikeye atma hakkı olmadığını vurgulayan Tunç, "Milletimizin huzuru ve güvenliği için görev yapan polisimizin hayatını riske atan bir eylemi, '1 Mayıs'ta emekçi tutuklanıyor' şeklindeki bir iftirayla savunmak, hukuken de vicdanen de kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Başta bazı CHP'li milletvekilleri olmak üzere yürütülen soruşturma üzerinden dezenformasyon yapılması ve kamuoyunun yanıltılması, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde hukuka değil, kaosa hizmet etmektir. Emekçi kardeşlerimizi kullanarak yalan ve iftiraya sarılanların amacının emek ve dayanışma değil, provokasyon olduğu açıktır. Bu vesileyle görevli polis memurumuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Tunç, paylaşımında, CHP otobüsünün güvenlik kamerası görüntülerine de yer verdi. Kamera kayıtlarında, polis memurunun şoföre durması için elini kaldırdığı ancak şoförün bu ihtara uymayarak otobüsü polisin üzerine sürdüğü görülüyor.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
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