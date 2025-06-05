Adalet Bakanı Tunç: Çevre Dostu Projelerle Geleceği Koruyoruz

Adalet Bakanı Tunç: Çevre Dostu Projelerle Geleceği Koruyoruz
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2015 yılından bu yana uygulanan çevre dostu projelerle önemli tasarruflar sağladıklarını ve birçok ağacın kesilmekten kurtarıldığını belirtti. 672 adalet ormanı ve e-Tebligat uygulamaları ile geleceğe nefes olma hedefi vurgulandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "2015 yılından günümüze 298 milyon 579 binin üzerinde e-Tebligat göndererek 10 bin 450 ton kağıt tasarrufu sağladık, 177 bin 655 ağacı kesilmekten kurtardık, 21 milyar 122 milyon liranın üzerinde tasarruf ettik." ifadesini kullandı.

Tunç, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, doğaya saygının insanlığa saygı olduğunu belirtti.

Herkese düşen ortak görevin, çevreyi korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak olduğunu anlatan Tunç, Adalet Bakanlığı olarak "daha temiz, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir dünya" hedefiyle çevre dostu projeleri hayata geçirdiklerini kaydetti.

"Diktiğimiz her bir fidanla geleceğe nefes oluyoruz"

Tunç, güneş enerji santralleri, geri dönüşüm tesisleri, adalet ormanları, e-Tebligat uygulaması gibi çok sayıda çevreci projeyle sadece bugünü değil, geleceği de koruduklarını vurguladı.

Dikilen her bir fidanın geleceğe nefes olduğunu ifade eden Tunç, yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında 2017 yılından bu yana 672 adalet ormanı oluşturduk, bu ormanlarımızda 2 milyon 394 bin 96 fidanı toprakla buluşturduk. 3 milyon 927 bin 746 ağacın ise bakımını gerçekleştirdik. e-Tebligat sistemiyle de yargı süreçlerini hızlandırırken doğamızın yok olmasının önüne geçiyoruz. 2015 yılından günümüze 298 milyon 579 binin üzerinde e-Tebligat göndererek 10 bin 450 ton kağıt tasarrufu sağladık, 177 bin 655 ağacı kesilmekten kurtardık, 21 milyar 122 milyon liranın üzerinde tasarruf ettik.

Atalarımızdan bizlere miras olduğu kadar evlatlarımızdan da bize emanet olan çevremizi korumaya, sürdürülebilir çevre anlayışıyla çalışmaya, çevre dostu projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
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