Adalet Bakanı Tunç, Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesini ziyaret etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da çıkan kavgada hayatını kaybeden genç Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye ziyareti gerçekleştirerek, yürütülen soruşturmaya dair bilgi verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Güngören ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ailesini ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tunç, Güngören'de 14 Ocak'ta çıkan kavgada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Atlas'ın anne ve babasına Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya dair bilgi veren Bakan Tunç, yargısal süreçlerin sonuna kadar takipçisi olunacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
