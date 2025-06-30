Adalet Bakanı'ndan Leman Dergisi'ne Soruşturma Açılması Öncesi Açıklama

Adalet Bakanı'ndan Leman Dergisi'ne Soruşturma Açılması Öncesi Açıklama
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Leman dergisinin dini değerleri alenen aşağıladığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan, inançlara yönelik saygısızlıkların kabul edilemeyeceğini vurguladı.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Leman dergisi hakkında dini değerleri alenen aşağıladığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Tunç'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiçbir özgürlük, bir inancın kutsallarını çirkin bir şekilde mizah konusu yapma hakkı tanımaz. Peygamber Efendimizin karikatürize edilmesi ya da herhangi bir şekilde görsel olarak temsil edilmeye çalışılması; sadece dini değerlerimize değil, aynı zamanda toplumsal barışa zarar vermektedir" ifadeleri yer aldı.

Leman dergisinin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yer alan karikatür ile ilgili dini değerlerin alenen aşağılandığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlaması ile derginin Genel Yayın Yönetmeni olan 2 kişi, derginin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve eser sahibi olmak üzere toplam 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

BAKAN TUNÇ: 'İNANÇLARIMIZA YÖNELİK SAYGISIZLIK ASLA KABUL EDİLEMEZ'

Sosyal medya hesabından soruşturma başlatıldığını duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç paylaşımında, "İnançlarımıza yönelik saygısızlık asla kabul edilemez. Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimizin karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanununun 216. maddesi gereğince 'dini değerleri alenen aşağılama' suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Hiçbir özgürlük, bir inancın kutsallarını çirkin bir şekilde mizah konusu yapma hakkı tanımaz. Peygamber Efendimizin karikatürize edilmesi ya da herhangi bir şekilde görsel olarak temsil edilmeye çalışılması; sadece dini değerlerimize değil, aynı zamanda toplumsal barışa zarar vermektedir. Milyonlarca Müslümanın inançlarını hiçe sayan bu provokasyon girişimine karşı gerekli hukuki adımlar gecikmeksizin atılacaktır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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