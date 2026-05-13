Adalet Bakanı Gürlek'ten milletvekilleriyle istişare toplantısına ilişkin paylaşım Açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Karadeniz Bölgesi'ndeki milletvekilleriyle düzenlenen istişare toplantısına ilişkin, "Toplumumuzun huzurunu ve evlatlarımızın geleceğini tehdit eden yasa dışı bahis, sanal kumar, uyuşturucu ve organize suç yapılarıyla mücadelemize ilişkin yürüttüğümüz çalışmaları paylaştık." değerlendirmesinde bulundu.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Karadeniz Bölgesi'ndeki illerin milletvekilleriyle bir araya gelerek verimli ve kapsamlı bir çalışma toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

İllerin ihtiyaçlarını, vatandaşların adalet hizmetlerine erişiminin daha da güçlendirilmesine yönelik çalışmaları ve yargı hizmetlerinin etkinliğini artıracak adımları ayrıntılı şekilde değerlendirdiklerini aktaran Gürlek, şunları kaydetti:

"Toplumumuzun huzurunu ve evlatlarımızın geleceğini tehdit eden yasa dışı bahis, sanal kumar, uyuşturucu ve organize suç yapılarıyla mücadelemize ilişkin yürüttüğümüz çalışmaları paylaştık. Madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında ceza infaz kurumlarımızda uygulanan rehabilitasyon modelimize yönelik karşılıklı değerlendirmelerde bulunduk. Hukukun üstünlüğünü esas alan, adaleti geciktirmeyen ve güven veren adalet sistemi vizyonuyla, adalet hizmetlerine duyulan memnuniyeti artırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."