Adalet Bakanı Gürlek, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Memmedov ile görüştü
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ile bir araya gelerek adli işbirliği ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı. İki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi vurgulandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ile Bakanlık'ta bir araya geldi.
Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Memmedov ile görüşmelerinde adli işbirliği başta olmak üzere yürüttükleri ortak çalışmaları ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.
"Bir millet, iki devlet" anlayışıyla iki ülke kurumları arasındaki işbirliğini samimiyet ve kardeşlik temelinde daha da güçlendirmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Gürlek, Memmedov'a ziyareti için teşekkür etti.
Kaynak: AA / Abdullah Sarica