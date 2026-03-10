Haberler

Bakan Gürlek, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Ömüraliyev ile Görüştü

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev ile yargı alanında işbirliği ve hukuki uzmanlık konularında değerlendirmelerde bulundu.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev ile bir araya geldi.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev'i Bakanlığımızda ağırladık. Teşkilata üye ülkeler arasında yargı alanında işbirliğinin güçlendirilmesi, hukuki uzmanlık ve tecrübe paylaşımının artırılması konularında değerlendirmelerde bulunduk. Genel Sekreter Sayın Kubanıçbek Ömüraliyev'e nazik ziyareti ve hayırlı olsun dilekleri için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA
