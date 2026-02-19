Haberler

Adalet Bakanı Gürlek'ten yasa dışı bahis ve uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, özellikle gençleri hedef alan suç ağlarına karşı yürütülen yasa dışı bahis ve uyuşturucu operasyonlarının, ülke genelinde kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, özellikle gençleri hedef alan suç ağlarına karşı yürütülen yasa dışı bahis ve uyuşturucu operasyonlarının, ülke genelinde kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Gürlek, yasa dışı bahis, uyuşturucu, sosyal medya hesaplarına kimlik doğrulaması, FETÖ ile mücadele ve Alo Adalet hattı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Suçla mücadelenin tavizsiz ve kesintisiz süreceğini belirten Bakan Gürlek, "Özellikle gençleri hedef alan suç ağlarına karşı yürütülen yasa dışı bahis ve uyuşturucu operasyonları 81 ilde kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde yasa dışı bahisle etkin mücadele ettiğini anımsatan Gürlek, "Bu konuda çok büyük operasyonlarımız oldu. Yasa dışı bahis sistemini çözdük. Bu bahis şirketleri sürekli olarak dolandırıcılıkta olduğu gibi yöntem değiştiriyorlar. Yasa dışı bahiste de aynı yöntem takip ediliyor ancak bu konuda kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medya alanında yapılması planlanan düzenlemelere de değinen Gürlek, bu konuda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yakın temas içerisinde olduklarını ifade etti.

Gürlek, düzenlemenin TBMM'den geçmesinin ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun devreye gireceğini belirterek, doğrulanmayan hesaplara süre tanınacağını kaydetti.

Sosyal medyada kimlik doğrulamanın esas olacağına işaret eden Gürlek, şöyle devam etti:

"Yani sosyal medyada bir şahıs yorum yapacaksa, bir yazı yayınlayacaksa kesinlikle kimliği belli olacak. Kimliği doğrulanmadan sahte hesapla ya da yurt dışından bir sahte hesapla bunu yapmayacak. Eğer sosyal medyada şahıs hedef gösteriyorsa o kişinin kimliği belli olduğu için artık onun da cezai sorumluluğu başlayacak. Bu konuda sosyal medyayla ilgili yasa çalışmasına önem veriyorum."

"Suça sürüklenen çocuk tanımını değiştirmek istiyoruz"

"Suça sürüklenen çocuk" kavramının, çalışmaları devam eden 12. Yargı Paketi'nde ele alınacağını bildiren Gürlek, "Bu konuyu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile birlikte istişare halinde olarak yürüteceğiz. Özellikle bu konuda hızlanarak yaza kadar bunu yüce Meclisimize getirmeyi planlıyoruz. Suça sürüklenen çocuk tanımını da değiştirmek istiyoruz. Avrupa'da özellikle suça sürüklenen çocuk tanımında bulunan kişilerin yaşları 10. Bu konularda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz." açıklamasında bulundu."

"Sokak çetelerine göz açtırmayacağız"

Bakan Gürlek, suç örgütleri ve sokak çetelerinin kanuni boşluktan yararlanıp çocukları istismar ettiğine dikkati çekerek, 11. Yargı Paketi'nde bu alanda bazı düzenlemeler yapıldığını hatırlattı.

Atlas Çağlayan ve Mattia Ahmet Minguzzi cinayetleri sonrası acılı aileleri aradığını anlatan Gürlek, "Çocuk kavramını ele almamız gerekiyor. Ceza hukukumuz bakımından 12-18 yaş aralığındaki çocukların cezai sorumlulukları var. İşte bizim ceza kanunumuzda 12-15 yaş grubu var. Bir de 15-18 yaş grubu var. Bunlarla ilgili çalışacağız. Biz kesinlikle sokak çetelerine göz açtırmayacağız." vurgusunu yaptı.

Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Gürlek, "FETÖ ile mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu konuda herhangi bir gevşeme asla söz konusu olamaz." ifadesini kullandı.

Gürlek, vatandaşın yargı kurumlarına erişimini kolaylaştırmak ve yaşadığı sorunlara hızlı çözüm bulabilmesini sağlamak amacıyla "Alo Adalet" hattının kurulacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Pilot bölge İstanbul olacak. Vatandaş ya adliyeyi ya da Alo Adalet hattını arayacak. Yapay zeka destekli bir çalışma yürüteceğiz. Nerede ne eksiklik var ise bununla ilgili yapay zekadan da destek alarak bu hattın verimli çalışmasını sağlayacağız. Vatandaşlarımız Alo Adalet hattına ulaşacak. Bu telefonla da e-maille de CİMER üzerinden de olabilir."

Kaynak: AA " / " + Abdullah Sarica -
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi

İmamın en zor görevi
Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Laikliği birlikte savunuyoruz' başlıklı metne dava açacağım

Tartışma büyüyor! Bakan Tekin, o metin için harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç oyuncu İbrahim Yıldız için kan çağrısı

Feci kaza sonrası 6 aydır yoğun bakımdaydı
Yasemin Kaya Allen'in 'Isırmalık' yorumu dikkat çekti

Fotoğrafına öyle bir not düştü ki herkes şaştı kaldı
TRT spikerinden Amedspor'a gösterilen kırmızı karta tepki: Anlayamadım

TRT spikeri canlı yayında Amedspor'a verilen karara tepki gösterdi
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı

Ünlü oyuncunun kızı 6 milyonluk tazminatı bakın ne yapacakmış
Genç oyuncu İbrahim Yıldız için kan çağrısı

Feci kaza sonrası 6 aydır yoğun bakımdaydı
Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti: Ben açtım, sen de...
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

Haberi duyan bu fotoğrafları paylaşıyor! Kan donduran ifşa