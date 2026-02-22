Haberler

Adalet Bakanı Gürlek: Yalova'da baba ve bebeğin darp edilmesiyle ilgili soruşturma titizlikle sürdürülüyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yalova'da baba ve 14 aylık bebeğin darp edilmesi olayında soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Şüpheli tutuklandı, geçmiş olsun dileklerini iletti.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, Yalova'da baba ve 14 aylık bebeğin darp sonucu yaralandığı olaya ilişkin soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Bakan Gürlek, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yalova ilimizin Esenköy beldesinde meydana gelen hadisede yaralanan baba ve 14 aylık evladımıza "geçmiş olsun" dileklerimi iletiyor, kendilerine acil şifalar diliyorum. Yaşanan olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ivedilikle adli soruşturma başlatılmış, baba ve kızını yaraladığı değerlendirilen şüpheli şahıs Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
