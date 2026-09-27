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Adalet Bakanı Gürlek'ten, Sultanbeyli'de şehit ailesine ziyaret

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Şanlıurfa Akçakale'de 2015'te zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Faik Yüce'nin ailesini Sultanbeyli'de ziyaret etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Şanlıurfa Akçakale'de 2015'te zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Faik Yüce'nin ailesini Sultanbeyli'de ziyaret etti.

Bakan Gürlek, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Sultanbeyli'de ziyaretlerde bulundu.

Gürlek, 2015'te terhisine üç ay kala Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde şehit düşen Faik Yüce'nin ailesini ziyaret etti. Gürlek, şehidin annesi Menice ve babası Hamit Yüce ile sohbet etti.

Ziyarette dua edildi.

Kaynak: AA
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