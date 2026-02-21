Haberler

Bakan Gürlek'ten toplu taşıma aracında yolcuyu tehdit eden kadın hakkındaki soruşturmaya ilişkin açıklama Açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da bir yolcuyu tehdit eden kadın hakkında başlatılan soruşturma ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hukukun üstünlüğü ilkesine vurgu yaptı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da toplu taşıma aracında bir yolcuyu tehdit eden kadın hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin, "Süreci yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve görevini titizlikle yerine getiren kolluk birimlerimize teşekkür ediyor, hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyorum." ifadesini kullandı.

Gürlek, NSosyal hesabından, İstanbul'da, köpeğiyle bindiği toplu taşıma aracında savcı olduğunu belirterek, bir yolcuya tehdit içerikli söylemlerde bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan kadının gözaltına alınmasının ardından açıklama yaptı.

Bakan Gürlek, açıklamasında "Süreci yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve görevini titizlikle yerine getiren kolluk birimlerimize teşekkür ediyor, hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

