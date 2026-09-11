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Adalet Bakanı Gürlek'ten Iğdır İdare Mahkemesinin kurulmasına ilişkin açıklama:

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- "İdari yargı hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak, yargısal süreçlerin daha etkin yürütülmesine katkı sağlayacak bu önemli adımın Iğdır'ımıza, yargı teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Iğdır İdare Mahkemesinin kurulmasına ilişkin, "İdari yargı hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak, yargısal süreçlerin daha etkin yürütülmesine katkı sağlayacak bu önemli adımın Iğdır'ımıza, yargı teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı "Adaletin Yüzyılı" kılma hedefi doğrultusunda, yargılamaların daha hızlı ve etkin yürütülmesi, adalet hizmetlerinin vatandaşlara daha kolay ve güçlü biçimde ulaştırılması için çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı.

Bu kapsamdaki çalışmalardan birinin de Iğdır İdare Mahkemesinin kurulması olduğunu belirten Gürlek, şunları kaydetti:

"Iğdır İdare Mahkemesinin kurulmasına ve yargı çevresinin Iğdır ilinin mülki sınırları olarak belirlenmesine ilişkin karar, 11 Eylül 2026 tarihli ve 33367 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İdari yargı hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak, yargısal süreçlerin daha etkin yürütülmesine katkı sağlayacak bu önemli adımın Iğdır'ımıza, yargı teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA
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