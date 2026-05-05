Adalet Bakanı Gürlek'ten "5 Mayıs Noterler Günü" paylaşımı Açıklaması

Güncelleme:
"Noterliğin bir kamu hizmeti, noterlerimizin ise birer kamu görevlisi olduğu bilinciyle; hukuki güvenliği daha da güçlendirmeye, adalet hizmetlerini dijital çağın gereklerine uygun şekilde geliştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, noterliğin bir kamu hizmeti, noterlerin de bir kamu görevlisi olduğunu belirterek, "Hukuki güvenliği daha da güçlendirmeye, adalet hizmetlerini dijital çağın gereklerine uygun şekilde geliştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Noterlik Kanunu'un 54 yıl önce yürürlüğe girdiğini anımsatıp Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapan noterlerin Noterler Günü'nü kutladı.

Noterliğin sadece belge düzenlemek değil, yargı öncesi koruyucu hukuk hizmetiyle uyuşmazlıkları daha doğmadan önleyen, hukuki güvenliği sağlayan köklü bir kamu hizmeti olduğunu kaydeden Gürlek, "Bu bakış açısı ve vatandaş odaklı hizmet anlayışımızla noterlik teşkilatımızı daha modern, güçlü ve erişilebilir bir yapıya kavuşturduk. 2002'de 1231 olan noterlik sayımızı bugün 2 bin 385'e çıkardık." bilgisini paylaştı.

Bakan Gürlek, nöbetçi noterlik uygulamasıyla 4,3 milyondan fazla işlemin hafta sonlarında da kesintisiz yapılabilmesinin sağlandığını, Güvenli Ödeme Sistemi ile 2,5 trilyon lirayı aşan işlem hacminde güveni teminat altına aldıklarını ve vatandaşların ekonomik güvenliğini güçlendirdiklerini bildirdi.

Dijital dönüşüm kapsamında e-randevu, biyometrik kimlik doğrulama, taşınmaz satışı gibi öncü ve yenilikçi reformların da hayata geçirildiğini kaydeden Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Noterliğin bir kamu hizmeti, noterlerimizin ise birer kamu görevlisi olduğu bilinciyle; hukuki güvenliği daha da güçlendirmeye, adalet hizmetlerini dijital çağın gereklerine uygun şekilde geliştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: AA / İsmet Karakaş
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

