Adalet Bakanı Gürlek'ten "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü"ne ilişkin paylaşım Açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet hizmetlerinde Sıfır Atık anlayışını yaygınlaştırarak, bilişim teknolojileriyle uyumlu, daha verimli ve tasarruf sağlayan bir sistem oluşturduklarını belirterek, "e-Tebligat uygulamamız ile 224 bin 29 ağacın kesimi önlenmiş, 33 milyar 983 milyon lira tasarruf sağlanmıştır. SEGBİS uygulamamız ile 62 milyar 697 milyon lira tasarruf sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunuculuğunda, 105 ülkenin de ortak sunuculuğunda oy birliğiyle kabul edilen kararla 30 Mart'ın "Uluslararası Sıfır Atık Günü" olarak ilan edilmesinin yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık" seferberliğinin, bugün dünyanın en etkili çevre hareketlerinden biri haline geldiğini belirten Gürlek, sıfır atığın temiz çevre bilinci ve atık dönüşümü alanında birçok ülkeye örnek olan güçlü bir model olduğunu vurguladı.

"Ortak Evimiz Dünya" manifestosuyla iklim kriziyle mücadelede sürdürülebilir adımların hayata geçirildiğini ifade eden Gürlek, şunları kaydetti:"

"Kaynaklarımızı korumak ve israfı önlemek için bu vizyonu kararlılıkla destekliyoruz. Adalet hizmetlerinde de Sıfır Atık anlayışını yaygınlaştırarak, bilişim teknolojileriyle uyumlu, daha verimli ve tasarruf sağlayan bir sistem oluşturuyoruz. e-Tebligat uygulamamız ile 224 bin 29 ağacın kesimi önlenmiş, 33 milyar 983 milyon lira tasarruf sağlanmıştır. SEGBİS uygulamamız ile 62 milyar 697 milyon lira tasarruf sağlanmıştır. e-Duruşma uygulamamız aracılığıyla 4 milyon 937 bin görüşme gerçekleştirilmiştir. İzmir, Tarsus ve Sincan'da hayata geçirilen Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'nde günlük 5 ton kapasiteyle geri dönüşüm sağlanmaktadır. Gelecek nesillere temiz bir çevreyi miras bırakmak için çevre dostu ve yenilikçi uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz."