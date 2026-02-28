Haberler

Adalet Bakanı Gürlek'ten "28 Şubat" paylaşımı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Postmodern darbenin üzerinden uzun yıllar geçse de yaşanan acıları, zulümleri hiçbir zaman unutmayacak, unutturmayacağız. Bir daha karanlık günler yaşanmaması için vesayetçi zihniyete hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Postmodern darbenin üzerinden uzun yıllar geçse de yaşanan acıları, zulümleri hiçbir zaman unutmayacak, unutturmayacağız. Bir daha karanlık günler yaşanmaması için vesayetçi zihniyete hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 28 Şubat'ın vicdanlarda derin sızı, Türk demokrasisinin alnında kara bir leke olduğunu belirtti.

28 Şubat'ta, sadece sandıkta tecelli eden milli irade ve hükümetin hedef alınmadığını vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Antidemokratik ve hukuk dışı uygulamalarla inançlar, kimlikler, hayaller hedef alındı. Gençlerimizin geleceği ellerinden çalındı. Postmodern darbenin üzerinden uzun yıllar geçse de yaşanan acıları, zulümleri hiçbir zaman unutmayacak, unutturmayacağız. Bir daha karanlık günler yaşanmaması için vesayetçi zihniyete hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde demokrasimizi güçlendirmeye, temel hak ve özgürlükleri geliştirmeye devam edeceğiz. Demokrasiye sahip çıkmanın insan onuruna sahip çıkmak olduğu bilinciyle hukukun üstünlüğünün esas alındığı düzeni daima savunacağız."

Kaynak: AA / Abdullah Sarica
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş şiddetleniyor: İran'dan İsrail'e misilleme geldi

Savaş şiddetleniyor: İran'dan beklenen hamle geldi
Serdal Adalı, Kocaelispor maçını taraftarlarla izleyecek

Maç öncesine damga vuran kare!
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü

O parmağın kimi kapattığını öğrenince inanamayacaksınız
İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada

Canlı yayında savaş! ABD donanma üssünün vurulduğu anlar kamerada
Savaş şiddetleniyor: İran'dan İsrail'e misilleme geldi

Savaş şiddetleniyor: İran'dan beklenen hamle geldi
İsrail: İran Devrim Muhafızı Komutanı Muhammed Pakpur öldürüldü

İsrail: İran Devrim Muhafızı Komutanı öldürüldü
İran'ın vurduğu Abu Dabi'de son durum! Kucağında çocukla sığınağa koştu

İran'ın vurduğu ülkede son durum! Kucağında çocukla sığınağa koştu