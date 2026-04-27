Haberler

Adalet Bakanı Gürlek'ten, 27 Nisan "e-muhtıra"sına ilişkin paylaşım Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Bugün Türkiye, rotası bildirilerle çizilen değil, iradesini sandıkta ortaya koyan milletin yön verdiği bir hukuk devleti ise bu Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 27 Nisan'da sergilediği güçlü liderlik ve aziz milletimizin bu iradeye verdiği sarsılmaz destekle mümkün oldu"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Bugün Türkiye, rotası bildirilerle çizilen değil, iradesini sandıkta ortaya koyan milletin yön verdiği bir hukuk devleti ise bu Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 27 Nisan'da sergilediği güçlü liderlik ve aziz milletimizin bu iradeye verdiği sarsılmaz destekle mümkün oldu." ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Nisan "e-muhtırası"nın, seçilmiş hükümeti hedef alan, doğrudan milletin egemenlik hakkına ve hukuk devletine karşı bir müdahale girişimi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millet iradesine dayanan kararlı duruşunun tarihi bir dönüm noktası olduğunu ve bu girişimi boşa çıkardığını vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye, rotası bildirilerle çizilen değil, iradesini sandıkta ortaya koyan milletin yön verdiği bir hukuk devleti ise bu Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 27 Nisan'da sergilediği güçlü liderlik ve aziz milletimizin bu iradeye verdiği sarsılmaz destekle mümkün oldu. Bu duruş, Türkiye'de darbe ve muhtıra zihniyetine karşı verilen mücadelenin en önemli kırılma anlarından biri olarak tarihe geçti. 27 Nisan'da ortaya konan irade, 15 Temmuz'da milletimizin destansı direnişiyle daha da güç kazandı. Adalet Bakanlığı olarak, milli iradeyi esas almaya, demokrasimizin üzerinde hiçbir vesayet gölgesine izin vermemeye kararlılıkla devam ediyor, 27 Nisan e-muhtırasının yıl dönümünde demokrasimize sahip çıkma kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Bu vesileyle her türlü antidemokratik girişimin karşısında olduğumuzu, hukuktan, adaletten ve milli iradeden asla taviz vermeyeceğimizi, vesayet ve darbe dönemlerinin artık tamamen geride kaldığını en güçlü şekilde ifade ediyoruz."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

