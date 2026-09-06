Adalet Bakanı'ndan OVP Vurgusu: Dijital Adalet Reformları

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Vatandaşlarımızın adalete daha hızlı ve etkin şekilde erişebildiği, uyuşmazlıkların makul sürede çözüme kavuştuğu, daha fazla güven veren ve daha öngörülebilir bir adalet sistemi için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucu hazırlanan 2027–2029 Orta Vadeli Programı (OVP) doğrultusunda adalet hizmetlerimizin etkinliğinin artırılacağını, adalete erişimi kolaylaştırılacağını ve hukuki öngörülebilirliği güçlendirecek reformları kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Bu kapsamda, yargılama süreçlerinin daha etkin hale getirileceğini ifade eden Gürlek, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin daha da güçlendirileceğini vurguladı.

Gürlek, uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümüne yönelik uygulamaların yaygınlaştırılacağını aktararak, "Adalete erişimi ve makul sürede yargılanma hakkını geliştirmek amacıyla dijital çözüm platformları, çevrim içi uyuşmazlık ve elektronik duruşma yöntemlerini geliştirecek." ifadesini kullandı.

Yeni ihtiyaç alanlarında ihtisas mahkemeleri oluşturacaklarını belirten Gürlek, paylaşımında şunları kaydetti:

"Başta fikri ve sınai haklar mahkemeleri olmak üzere ihtisaslaşmaya yönelik eğitim çalışmalarını güçlendirecek, icra ve iflas mevzuatını günümüz şartları doğrultusunda güncelleyecek, konkordato kurumunun kötüye kullanılmasının önlenmesine ve ticari hayatta uygulamadan kaynaklanan aksaklıkların giderilmesine yönelik mevzuat çalışmalarını yürütecek, elektronik tebligat uygulamasını yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın adalete daha hızlı ve etkin şekilde erişebildiği, uyuşmazlıkların makul sürede çözüme kavuştuğu, daha fazla güven veren ve daha öngörülebilir bir adalet sistemi için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. 2027–2029 Orta Vadeli Programı'nın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, başta Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz olmak üzere programın hazırlanmasında emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA