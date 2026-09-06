Haberler

Adalet Bakanı'ndan OVP Vurgusu: Dijital Adalet Reformları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2027-2029 Orta Vadeli Programı kapsamında adalet hizmetlerinin etkinliğini artıracaklarını, dijital çözüm platformları ve elektronik duruşma yöntemlerini geliştireceklerini, ihtisas mahkemeleri oluşturacaklarını ve adalete erişimi hızlandıracak reformları kararlılıkla sürdüreceklerini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Vatandaşlarımızın adalete daha hızlı ve etkin şekilde erişebildiği, uyuşmazlıkların makul sürede çözüme kavuştuğu, daha fazla güven veren ve daha öngörülebilir bir adalet sistemi için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucu hazırlanan 2027–2029 Orta Vadeli Programı (OVP) doğrultusunda adalet hizmetlerimizin etkinliğinin artırılacağını, adalete erişimi kolaylaştırılacağını ve hukuki öngörülebilirliği güçlendirecek reformları kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Bu kapsamda, yargılama süreçlerinin daha etkin hale getirileceğini ifade eden Gürlek, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin daha da güçlendirileceğini vurguladı.

Gürlek, uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümüne yönelik uygulamaların yaygınlaştırılacağını aktararak, "Adalete erişimi ve makul sürede yargılanma hakkını geliştirmek amacıyla dijital çözüm platformları, çevrim içi uyuşmazlık ve elektronik duruşma yöntemlerini geliştirecek." ifadesini kullandı.

Yeni ihtiyaç alanlarında ihtisas mahkemeleri oluşturacaklarını belirten Gürlek, paylaşımında şunları kaydetti:

"Başta fikri ve sınai haklar mahkemeleri olmak üzere ihtisaslaşmaya yönelik eğitim çalışmalarını güçlendirecek, icra ve iflas mevzuatını günümüz şartları doğrultusunda güncelleyecek, konkordato kurumunun kötüye kullanılmasının önlenmesine ve ticari hayatta uygulamadan kaynaklanan aksaklıkların giderilmesine yönelik mevzuat çalışmalarını yürütecek, elektronik tebligat uygulamasını yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın adalete daha hızlı ve etkin şekilde erişebildiği, uyuşmazlıkların makul sürede çözüme kavuştuğu, daha fazla güven veren ve daha öngörülebilir bir adalet sistemi için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. 2027–2029 Orta Vadeli Programı'nın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, başta Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz olmak üzere programın hazırlanmasında emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş: Vali'nin oğlu vurdu, cesedi bagaja taşıdık

Türkiye'yi sarsan davada yer yerinden oynayacak: Valinin oğlu vurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serhat Kılıç'tan geriye bu görüntüler kaldı! İzleyenlerin yüreği burkuldu

Ünlü oyuncudan geriye bu görüntü kaldı! Sözleri yürekleri dağladı
İki ilimizi fırtına vurdu! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

İki ilimizi fırtına vurdu! Manzara korkunç
Ülkenin en zengin ismi Hamdi Ulukaya dünyaca ünlü markasını Türkiye'ye getiriyor

Ülkenin en zengin ismi dünyaca ünlü markasını Türkiye'ye getiriyor
İran'dan ABD'ye peş peşe saldırılar! Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu

İran kozunu oynadı! İşte misilleme görüntüleri
Derbide hayatını kaybetmişti! Oğluyla ilk kez maça gittiği ortaya çıktı

Derbide hayatını kaybetmişti! Ortaya çıkan ayrıntı kahretti
Fenerbahçe'deki kritik görüşme ortaya çıktı! Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a bomba çıkış

Bir araya geldiler! Safi'den Yıldırım'a bomba çıkış
Denizli'de alacak verecek kavgası silahlı çatışmaya döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bir ilimizi kana bulayan dehşet! Çok sayıda ölü ve yaralı var