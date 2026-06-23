Adalet Bakanı Gürlek: İki Kayıp Vatandaşın Dosyasında Önemli Gelişmeler Sağlandı

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ağrı'da 2013 yılından bu yana sürdürülen Nesim Bayram soruşturması ile Batman'da kayıp olarak aranan Evindar Tığrak dosyasında yeni deliller doğrultusunda önemli gelişmeler kaydedildiğini, her iki soruşturmada da şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldığını açıkladı.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda kamuoyunda karşılık bulan faili meçhul ve kayıp kişi dosyalarının yeniden ele alındığını belirtti.

Ağrı'da 2013 yılından bu yana soruşturması devam eden Nesim Bayram dosyasında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Gürlek, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda HTS ve baz kayıtlarının güncel analiz yöntemleriyle incelendiğini, yeni tanık beyanları ve elde edilen deliller doğrultusunda yaklaşık 13 yıldır aydınlatılamayan olayla ilgili şüphelilerin gözaltına alındığını bildirdi.

"YILLARCA KAPANMAMIŞ ACILARIN ÜZERİNDEKİ SİS PERDESİNİ KALDIRMAKTA KARARLIYIZ"

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Evindar Tığrak dosyasında ise HTS ve PTS kayıtları, kriminal inceleme bulguları, araç üzerinde tespit edilen biyolojik izler, tanık beyanları ve teknik verilerin birlikte değerlendirildiğini aktaran Gürlek, elde edilen bulgular doğrultusunda sorumlular hakkında adli işlemlerin başlatıldığını ifade etti.

Soruşturmalarda görev alan savcılıklara, emniyet birimlerine ve Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı personeline teşekkür eden Gürlek, faili meçhul cinayetler ile kayıp kişilere ilişkin dosyaların aydınlatılması konusunda kararlılık vurgusu yaptı.

Gürlek, "Kayıp vatandaşlarımızın, faili meçhul cinayetlerin ve yıllarca kapanmamış acıların üzerindeki sis perdesini kaldırmakta kararlıyız. Annelerin, babaların, evlatların ve ailelerin yüreğinde yıllardır kanayan yaraları dindirmek; hakikati ortaya çıkarmak ve adaleti sağlamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA